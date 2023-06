Pino La Monica è libero Fine pena anticipata per l’ex educatore-attore

Fine pena anticipata per Giuseppe ’Pino’ La Monica, l’educatore reggiano condannato per attenzioni a sfondo sessuale su minori. La comunicazione ufficiale arriva dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura alla Corte d’Appello di Bologna, che nei giorni scorsi ha notificato alle parti lese il "fine pena anticipato", a partire da oggi, a seguito di provvedimento di liberazione anticipata emesso a favore di La Monica dall’Ufficio di sorveglianza di Reggio lo scorso 8 giugno. L’atto è stato affidato ai carabinieri per poter essere notificato ai diretti interessati, a donne ora di 27-28 anni, ma che all’epoca dei fatti contestanti erano minorenni. Pino La Monica era finito nei guai nel 2008, accusato di abusi sessuali su nove minorenni che frequentavano un suo corso di teatro. Dopo un lungo iter processuale era arrivata la condanna a sei anni e tre mesi di reclusione. Nel marzo del 2021 aveva lasciato il carcere milanese di Bollate, dove era rimasto due anni. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano gli aveva concesso una misura alternativa. E da oggi risulta essere definitivamente libero, con la pena completamente scontata, conclusa in anticipo rispetto al previsto anche per una buona condotta che La Monica avrebbe tenuto in tutti questi anni.

Il docente-attore si è sempre dichiarato innocente, respingendo tutte le accuse. Il processo si era concluso dopo tre passaggi in Corte d’Appello e altrettanti in Cassazione, con la condanna definitiva a poco più di sei anni di reclusione. La vicenda di Pino La Monica era diventata un caso giudiziario non solo locale. Un educatore e attore molto ammirato e stimato. Fino al giorno delle accuse, mosse da nove ragazzine. Tra loro pure una sua allieva di appena nove anni. Inoltre, era stato indagato per aver detenuto materiale pedo-pornografico. Elemento che aveva pesato già sulla sentenza di primo grado, con condanna a nove anni e sei mesi di reclusione. Poi il ricorso in Appello con la pena che si era ridotta. A difesa di Pino si era formato pure un comitato di estimatori, cittadini che lo avevano sostenuto in tutta la vicenda giudiziaria, credendo al suo grido di innocenza. Grido che, a quanto pare, non aveva convinto i giudici, valutando come attendibili le tesi accusatorie. Già al momento della prima condanna La Monica aveva scontato quasi un anno di detenzione, poi in cella a Bollate. Ora è in libertà.