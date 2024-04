Piogge e temperature in rialzo. Si muove la frana di Cà Lita

Le piogge abbondanti degli ultimi giorni e il rialzo delle temperature – decisamente primaverili – hanno riattivato la grande frana di Cà Lita, in Comune di Baiso.

Ne dà notizia il sindaco Fabrizio Corti, precisando che l’Agenzia regionale della Protezione civile ha riattivato il monitoraggio della zona, per tenere costantememente controllati i movimenti del terreno.

Questi non riguardano l’intero fronte di frana – lungo 2,5 chilometri – ma solo la parte sommitale. Una situazione che tuttavia non può non preoccupare.

La frana è una delle maggiori dell’Emilia-Romagna, e minaccia alcune borgate e i collegamenti.

L’anno scorso, come si ricorderà, lo stesso generale Francesco Figliuolo (nominato commissario dopo la devastante alluvione in Romagna) fece visita alla zona interessata, alla quale furono destinati alcuni milioni di euro in via urgente.