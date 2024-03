Piogge intense: doppia frana

Le intense e prolungate piogge di questi giorni stanno creando situazioni di disagio alla viabilità in montagna con frane e smottamenti. Anche i corsi d’acqua, soprattutto l’Enza e il Secchia, stanno viaggiando in piena verso valle, sorvegliata speciale la pista Gatta-Pianello, finora mantenuta aperta al transito grazie anche all’ultimo intervento di consolidamento dell’argine a lato del Secchia. La Provincia segnala due smottamenti su strade provinciali: uno nel comune di Villa Minozzo sulla sp 9 del Passo delle Forbici in prossimità del ponte sul torrente Prampola; l’alltro smottamento in comune di Baiso sulla sp 107 della fondovalle del Tresinaro in prossimità di Baiso capoluogo. Sulla Sp 9 del Passo delle Forbici si è verificato un movimento franoso a monte che ha parzialmente invaso la sede stradale con conseguente chiusura parziale della stessa strada. Pertanto il transito, regolato da semaforo, viaggia a senso unico alternato con limite di velocità a 30 chilometri orari, questo fino a quando le condizioni meteo consentiranno di effettuare i necessari lavori di messa in sicurezza della parete da monte della strada. Analogo provvedimento di senso unico alternato regolato da semaforo e limite di velocità a 30 chilometri orari è stato preso della Provinncia dopo l’intervento eseguito sulla Sp 107 Fondovalle Tresinaro-Baiso, in prossimità del centro abitato di Baiso, dove anche lì, a seguito delle intense piogge, si è verificato uno smottamento della scarpata di monte che ha comportato la chiusura di una corsia di marcia. "Questa frana è poca cosa, anche se rappresenta un ostacolo alla circolazione – afferma il sindaco di Baiso, Fabrizio Corti –, la nostra preoccupazione è per la storica frana di Ca’ Lita di Baiso che continuiamo a monitorare. Dopo tutto il lavoro fatto l’anno scorso, finora non si è mosso nulla". Anche il sindaco di Villa Minozzo, Elio Ivo Sassi, come del resto tutti i sindaci della montagna, in questo periodo sta monitorando la zone più vulnerabili dei territori montani.

Settimo Baisi