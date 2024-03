Pioggia di danni al Secchi. Cadono due controsoffitti

Gli effetti dell’ondata di maltempo con la pioggia incessante di questi giorni si fanno sentire. Due pannelli di controsoffittatura sono caduti all’istituto Secchi ieri mattina intorno alle 7,30. Uno è precipitato in corridoio, mentre l’altro da un sottotetto dove sono collocati i pannelli fotovoltaici di Iren, in un’aula destinata ad una classe. Non si sono registrati feriti. Fortunatamente la scuola a quell’ora era ancora vuota. Nessun disagio all’attività scolastica che è proseguita regolarmente.

Ieri il meteo ha concesso un miglioramento, senza pioggia per gran parte della giornata e con nessuna criticità. Così come nei prossimi giorni sono attese precipitazioni meno intense.

Sotto controllo – così come ha dichiarato la Bonifica – anche i corsi d’acqua in tutto il territorio reggiano. Fiumi e torrenti sono rimasti tutti dentro la soglia verde tranne l’Enza sotto al ponte che collega Brescello a Sorbolo, al confine tra Reggio Emilia e Parma, in soglia gialla: 8,38 il picco idrometrico registrato ieri, ma lontana dal livello degli 11 metri che nei giorni scorsi ha fatto scattare la chiusura del ponte per diverse ore. Così come in allerta gialla è il Secchia (1,33 la rilevazione più alta) sotto al ponte di Rubiera, sulla Ss9 - Via Emilia, al confine con Modena, con la soglia rossa che scatta a 2,30. Misurazioni che sono andate diminuendo in serata.

Diversa invece la situazione sulla sponda modenese, dove la locale Provincia ha deciso di chiudere al transito il ponte di Concordia sulla Sp8 per il raggiungimento dei livelli idrometrici di sicurezza. Resta chiuso il Ponte Motta a Cavezzo, sulla strada provinciale 468, mentre ha riaperto nella mattinata di ieri il ponte di Navicello Vecchio, sulla diramazione della strada provinciale 255 tra Modena e Nonantola, sul fiume Panaro.

Per quanto riguarda invece il Po, ieri è arrivato a 3,90 metri all’idrometro di Boretto col livello del Grande Fiume che si è stabilizzato ai 3,44 metri. Ma con la tendenza ad un ulteriore aumento della quota, che già si sta evidenziando a monte, al ponte della Becca, nel Pavese. "Nella parte alta del bacino sono previste domani (oggi, ndr) – recita una nota di AiPo – ulteriori precipitazioni che potranno generare innalzamenti del Po lungo il tratto piemontese, col superamento della soglia 1 (criticità ordinaria, colore giallo) nelle prossime 24-48 ore. Il nostro personale è attivo nelle operazioni di monitoraggio e controllo dei livelli per prevenire eventuali criticità".