Pioggia di Daspo agli ultras granata. Per il derby col Parma ne arrivano 21

Sono 26 i Daspo adottati in seguito ai disordini dei tifosi per il derby di calcio di serie B Parma-Reggiana del 2 settembre 2023: 21 per gli ultras reggiani, cinque per i parmigiani.

Per 18 reggiani, il provvedimento è stato assunto dalla questura di Parma per il tentativo di arrivare a contatto coi locali, prima dell’inizio della partita, quando è stato fermato il treno con il freno di emergenza a circa due chilometri dall’ingresso in stazione: sono stati anche denunciati per interruzione di pubblico servizio, travisamento, danneggiamento e per accensione di fumogeni e petardi, lanciati anche contro le forze dell’ordine.

I Daspo per i reggiani vanno da un anno a 8 anni: i tifosi reggiani recidivi hanno avuto 5 e 8 anni con obbligo di firma. Chi ha tirato il freno a mano per fermare il treno, invece, è rimasto ingnoto. In cinque casi, come detto, c’è stata l’ulteriore prescrizione dell’obbligo di firma in questura in concomitanza con le partite della Reggiana.

Analoghi provvedimenti, con divieti da 2 a 5 anni, in tre casi con recidiva e con obbligo di firma, sono stati adottati nei confronti di cinque tifosi parmigiani, responsabili di un’aggressione ai danni di uno steward, all’ingresso del settore curva Nord: pugni e spintoni, con prognosi di sette giorni.

Resistenza, travisamento, porto di oggetti a offendere e lancio di fumogeni sono le accuse di cui devono rispondere i tifosi reggiani.

L’avvocato Annalisa Bassi difende al momento sedici dei 21 ultras reggiani nei guai. "Valuterò eventualmente il ricordo al Tar per i Daspo e in Cassazione per l’obbligo di firma, ma al momento devo analizzare le diffide per capire se c’è margine", chiosa il legale.

In arrivo altri dieci Daspo per i fatti di Reggiana-Venezia nei confronti di altrettanti ultras granata e altri per i tifosi modenesi e veneziani presenti alla partita.

b. s.