La crisi che non t’aspetti
Andrea Zanchi
La crisi che non t’aspetti
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente mortalePremi Gambero RossoTrattorie Emilia RomagnaLouis Dassilva udienzaInchiesta alluvionePensionato star social
Acquista il giornale
CronacaPioggia di fondi regionali alle coop di comunità
21 ott 2025
SETTIMO BAISI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Pioggia di fondi regionali alle coop di comunità

Pioggia di fondi regionali alle coop di comunità

Arrivano circa 76mila euro in totale a sei realtà della nostra provincia. Premiati welfare, ricettività, gastronomia e tutela dell’ambiente

Arrivano circa 76mila euro in totale a sei realtà della nostra provincia. Premiati welfare, ricettività, gastronomia e tutela dell’ambiente

Arrivano circa 76mila euro in totale a sei realtà della nostra provincia. Premiati welfare, ricettività, gastronomia e tutela dell’ambiente

Per approfondire:

Tutti i progetti di investimento presentati dalle cooperative di comunità reggiane aderenti a Confcooperative, sono stati finanziati dalla Regione Emilia-Romagna. Si tratta di 51mila euro assegnati a 6 coop, cui si aggiungono 25mila euro destinati a sostenere l’avviamento, l’accompagnamento e il consolidamento del progetto imprenditoriale che ha determinato la nascita e lo sviluppo di 8 cooperative di comunità, tutte collocate nell’Appennino reggiano. "Siamo molto soddisfatti di questo risultato – sottolinea il presidente di Confcooperative Terre d’Emilia, Matteo Caramaschi –, che dà concretezza all’attenzione riservata dalla Regione alle cooperative di comunità con il varo della legge di riconoscimento e sostegno". "La legge – spiega Caramaschi – ha riconosciuto il valore di esperienze che in questi ultimi anni si sono estese nel nostro Appennino, ampliando una presenza che, comunque, già nei primi anni duemila si è radicata in alcune aree del crinale, segnate dal più alto rischio di abbandono per la carenza di servizi e di opportunità di lavoro per i giovani. Le coop di comunità reggiane esprimono alcune specializzazioni, in prevalenza sono caratterizzate dalla multifunzionalità che ha integrato diverse microeconomie legate al turismo, alla gastronomia, alla ricettività, alla cultura, alle tradizioni locali".

A beneficiare del contributo regionale su nuovi progetti di investimento sono state le 6 realtà di cooperative, tutte seguite dal servizio finanziario di Confcooperative Terre d’Emilia e dal centro servizi B. More. Riconoscimenti di 10mila euro ciascuna: assegnati a ‘La Valle dei Cavalieri’ per il rinnovo dell’arredamento del ristorante-agriturismo che gestisce a Succiso e sull’acquisto di attrezzature per la cura e la manutenzione del territorio montano come la pulizia di sentieri, argini, bordi stradali, aree verdi e parchi; a ‘I Briganti di Cerreto’ per l’acquisto di specifiche attrezzature per il miglioramento delle attività forestali; alla coop San Rocco di Ligonchio per l’ampliamento delle strutture di ricovero e manutenzione di e-bike per i turisti; alla cooperativa Polisportiva Quadrifoglio di Castelnovo Monti per l’acquisto di nuove attrezzature per il centro di atletica leggera; alla cooperativa Novanta di Castelnovo Monti. Assegnati infine 6.510 euro per un progetto di digitalizzazione e alla coop ‘il Pontaccio’ di Vetto sono andati 4.970 euro per la riqualificazione degli spazi interni ed esterni del ristorante della val d’Enza.

Settimo Baisi

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata