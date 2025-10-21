Pioggia di fondi regionali alle coop di comunità

Tutti i progetti di investimento presentati dalle cooperative di comunità reggiane aderenti a Confcooperative, sono stati finanziati dalla Regione Emilia-Romagna. Si tratta di 51mila euro assegnati a 6 coop, cui si aggiungono 25mila euro destinati a sostenere l’avviamento, l’accompagnamento e il consolidamento del progetto imprenditoriale che ha determinato la nascita e lo sviluppo di 8 cooperative di comunità, tutte collocate nell’Appennino reggiano. "Siamo molto soddisfatti di questo risultato – sottolinea il presidente di Confcooperative Terre d’Emilia, Matteo Caramaschi –, che dà concretezza all’attenzione riservata dalla Regione alle cooperative di comunità con il varo della legge di riconoscimento e sostegno". "La legge – spiega Caramaschi – ha riconosciuto il valore di esperienze che in questi ultimi anni si sono estese nel nostro Appennino, ampliando una presenza che, comunque, già nei primi anni duemila si è radicata in alcune aree del crinale, segnate dal più alto rischio di abbandono per la carenza di servizi e di opportunità di lavoro per i giovani. Le coop di comunità reggiane esprimono alcune specializzazioni, in prevalenza sono caratterizzate dalla multifunzionalità che ha integrato diverse microeconomie legate al turismo, alla gastronomia, alla ricettività, alla cultura, alle tradizioni locali".

A beneficiare del contributo regionale su nuovi progetti di investimento sono state le 6 realtà di cooperative, tutte seguite dal servizio finanziario di Confcooperative Terre d’Emilia e dal centro servizi B. More. Riconoscimenti di 10mila euro ciascuna: assegnati a ‘La Valle dei Cavalieri’ per il rinnovo dell’arredamento del ristorante-agriturismo che gestisce a Succiso e sull’acquisto di attrezzature per la cura e la manutenzione del territorio montano come la pulizia di sentieri, argini, bordi stradali, aree verdi e parchi; a ‘I Briganti di Cerreto’ per l’acquisto di specifiche attrezzature per il miglioramento delle attività forestali; alla coop San Rocco di Ligonchio per l’ampliamento delle strutture di ricovero e manutenzione di e-bike per i turisti; alla cooperativa Polisportiva Quadrifoglio di Castelnovo Monti per l’acquisto di nuove attrezzature per il centro di atletica leggera; alla cooperativa Novanta di Castelnovo Monti. Assegnati infine 6.510 euro per un progetto di digitalizzazione e alla coop ‘il Pontaccio’ di Vetto sono andati 4.970 euro per la riqualificazione degli spazi interni ed esterni del ristorante della val d’Enza.

Settimo Baisi