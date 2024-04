Pioggia di messaggi per Stefano Paterlini: "Persona straordinaria e gentile"

"Stefano era una persona straordinaria, con i suoi modi garbati, gentilezza, un bellissimo sorriso..." È uno dei tanti messaggi in ricordo di Stefano Paterlini, ingegnere, dirigente aziendale, negli ultimi anni presidente del circolo tennis di Correggio, realtà sportiva di grande rilevanza che aveva contribuito a rilanciare dopo un periodo difficile. Paterlini aveva 57 anni. Era impegnato anche nel volontariato e nella politica locale, militante nel Pd, in passato anche come consigliere comunale. Quando si è diffusa la triste notizia, anche al circolo Tennis è calato un velo di tristezza. E proprio alla sede del circolo, oggi pomeriggio, è previsto l’addio al "presidente". I funerali, affidati all’agenzia Cabassi, si svolgono partendo dall’ospedale San Sebastiano per raggiungere il circolo tennis alle 14.30. Dopo un breve momento di commiato, il feretro sarà poi trasferito per la cremazione, con le ceneri destinate alla tumulazione nel cimitero di Budrio, il paese dove abitava. Lascia la moglie Alessandra, i figli Leonardo e Davide, parenti e tanti amici.

A novembre era stato colpito da un malore improvviso, soccorso con il massaggio cardiaco da un amico che era con lui e poi con il defibrillatore dell’ambulanza. Era rimasto ricoverato in questi mesi, fino al decesso avvenuto ieri all’ospedale correggese.

a. le.