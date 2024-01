Pioggia di milioni dal governo. Finanziamento per Unimore: "Serviranno al San Lazzaro"

Formazione d’eccellenza e università. Arriva una iniezione di fondi dal Governo per Unimore, soldi destinati a sostenere il nostro campus San Lazzaro. Ad annunciarlo è direttamente la premier Giorgia Meloni, che ieri ha incontrato in Regione il presidente Stefano Bonaccini per siglare il nuovo accordo sui Fondi sviluppo e coesione.

La premier ha parlato dei territori emiliano-romagnoli a lungo. "C’è questo lavoro importante sul diritto allo studio, sulla formazione, sulla valorizzazione del made in Italy, 14 milioni di euro sull’edilizia universitaria e voglio ricordare i 35 milioni di euro per realizzare a Maranello il Motor valley college, vicino alle officine Ferrari, uno strumento che consenta di sviluppare percorsi formativi nell’ambito dell’automotive, collaborando con la scuola dei mestieri e delle professioni Ferrari. Ci sono 20 milioni di euro per nuovi spazi dedicati all’attività di ricerca nei campus di San Lazzaro a Reggio Emilia (di cui una parte ministeriale, una regionale e una di Unimore) e i 18 milioni decicati alla riqualificazione degli impianti sportivi della Regione". L’intervento è quello del Campus San Lazzaro, progetto in stretta connessione con lo sviluppo del tecnopolo di Reggio Emilia e la specializzazione produttiva del territorio, in particolare nell’ambito dell’ingegneria. L’infrastruttura prevede innovativi spazi per la didattica e laboratori di ricerca nella sede universitaria reggiana dell’Ateneo. La superficie totale dell’intervento è di quasi 5 mila metri quadri, di cui 2.880 mq dedicati ad attività di ricerca. Il costo complessivo è pari a 20 milioni di euro. Oltre alla quota regionale garantita dal Fsc, l’intervento, che sarà realizzato in stretta collaborazione con il Comune di Reggio, verrà finanziato attraverso il contributo ottenuto dal Mur per un importo pari a 9,45 milioni di euro e attraverso ulteriori fondi di Unimore.