Pioggia di ricordi per Vanessa, giovane mamma

Si svolgeranno questa mattina ad Arceto i funerali di Vanessa Avagliano, la mamma di due bambini deceduta a causa di una grave malattia. Vanessa si è spenta giovedì all’ospedale San Sebastiano di Correggio. Nel passato aveva vissuto nella frazione scandianese di Arceto. Con la sua famiglia ora abitava a Casalgrande. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati in questi giorni di grande dolore al compagno Marco, ai figli di quattro e sette anni, ai genitori Stefano e Giuseppina, alla sorella Valentina con Emanuele e agli altri parenti. "Moltissime persone – dice il compagno Marco Gagliardelli – si sono recate in camera ardente per un ultimo saluto a Vanessa. Numerose sono pure le attestazioni di vicinanza che abbiamo ricevuto dopo la scomparsa di Vanessa". Ieri sera nella chiesa di Arceto è stato recitato il rosario in suffragio della 35enne. Oggi il corteo funebre in auto partirà alle 9.30 dalle camere ardenti del nosocomio di Correggio per raggiungere alle 10.30 la chiesa di Arceto per la funzione religiosa di commiato. La salma della giovane mamma sarà poi cremata. Vanessa da tre anni lottava contro una grave malattia. Era stata ricoverata anche al Santa Maria Nuova di Reggio.

In passato aveva lavorato come ottica in alcuni negozi e in seguito si era dedicata alla sua famiglia e ai due figli. I famigliari hanno chiesto non fiori, ma eventuali offerte da devolvere a favore dell’ospedale di Correggio oppure al Core di Reggio.

m. b.