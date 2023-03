Pioggia di soldi per le strade di montagna

Oltre 11 milioni di euro per la manutenzione e il potenziamento delle strade della montagna di cui 6,2 milioni di euro del Fondo Nazionale per la Montagna assegnato alla Regione Emilia-Romagna per la manutenzione delle strade e per contrastare gli effetti del dissesto idrogeologico e del maltempo.

"Il nostro impegno mira a garantire la sicurezza nelle strade di montagna – afferma l’assessore regionale Igor Taruffi (nella foto) –, indispensabile per renderla sempre più attrattiva". In totale sono circa 11,2 milioni di euro destinati in via prioritaria alla viabilità di tutta la montagna della Regione Emilia-Romagna. Per quanto riguarda la provincia di Reggio Emilia sono risultati assegnati: Unione Comuni Val d’Enza euro 76.622,20; Unione Comuni Appennino Reggiano euro 959.486,57; Unione Tresinaro Secchia euro 168.675,39. "Le risorse a disposizione della montagna - sottolinea l’assessore regionale Taruffi - sono più che raddoppiate rispetto al 2022. Siamo passati da 5 a 11 milioni. E’ anche questa una conferma del segno dell’attenzione che la Regione Emilia-Romagna rivolge all’Appennino". Gli enti beneficiari del contributo dovranno inviare alla Regione entro il 31 agosto 2023 i progetti e concludere i lavori entro il 31 dicembre 2023, salvo proroga al dicembre 2024.

s.b.