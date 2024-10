Pioggia e frane. La sp 108 chiusa per lavori

A seguito del maltempo di questi giorni, la Provincia informa che attualmente risulta chiusa al transito per frane la provinciale 108 in prossimità del ponte Pianello sul Secchia (Castelnovo Monti, foto). La montagna registra una pioggia leggera con cielo coperto e nebbia piuttosto intensa nella vallate appenniniche. Vista però la perturbazione continua, seppur lieve, questo inevitabilmente provoca qualche movimento franoso che va ad incidere sulla viabilità, soprattutto nelle zone maggiormente a rischio.

Ieri è iniziato un interventi di disgaggio sulla parte franosa della strada provinciale 108 che dal Pianello (Villa Minozzo) prosegue in direzione di Carnola (Castelnovo Monti).Tale strada resta chiusa al transito, per motivi di sicurezza, fino al termine dei lavoro. Il nucleo familiare costituito dai due coniugi che in questi giorni sono stati fatti evacuare dalla abitazione un po’ isolata nella zona in quanto considerata inagibile, sono tuttora ospitati presso i figli a Felina in comune di Castelnovo Monti.

Nella giornata di ieri, pur restando pressoché inalterata la situazione meteo, la pioggia è stato meno intensa e non è stato registrato nessun nuovo movimento franoso neppure nelle zone a rischio. È inoltre calata in montagna la piena del fiume Secchia e questo ha consentito di mantenere aperta la Gatta-Pianello il cui argine ha resistito alla piena dei giorni scorsi.

Chiuse per allagamento anche la strada provinciale 63 tra Santa Vittoria (in corrispondenza della rotatoria di intersezione con la sp81) e Cadelbosco di Sotto in corrispondenza della rotatoria di intersezione con la sp40 chiusa nel tratto in corrispondenza del Cavo Fiuma e Torrente Crostolo al confine tra Cadelbosco Sopra e Castelnovo Sotto.

Settimo Baisi