Pioggia e vento forte: allerta gialla: "Possibilità di fenomeni franosi e innalzamento dei corsi d’acqua"

Allerta gialla oggi in montagna per piogge diffuse e vento con accumuli localmente elevati sulle aree appenniniche dell’Emilia-Romagna, secondo le previsioni del tempo annunciate a livello regionale ma anche locale con Meteo-Reggio a cura del dottor Andrea Bertolini collegato a Redacon. Annunciano un peggioramento delle condizioni del tempo Arpae e Protezione civile regionale che parlano della possibilità di localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua.

Nei tratti vallivi dei bacini del settore occidentale della regione si prevede la propagazione delle piene con livelli idrometrici attorno alla soglia 1. Si prevede, inoltre, un’intensificazione della ventilazione con raffiche tra 62 e 74 chilometri orari sul crinale appenninico centro-occidentale. "Il proseguo dell’inverno dovrebbe essere differente da quanto si è visto finora – secondo il meteorologo reggiano Andrea Bertolini – o almeno per quanto è accaduto nell’Appennino dove stanno aspettando ancora la neve e fino a ieri c’era una temperatura mite. Una prima parte d’inverno è stata anomala – spiega Bertolini – , da oggi cambierà tutto, arriverà l’inverno". Questo è quanto annunciato da Andrea Bertolini, direttore di Reggio Emilia Meteo, il quale ricorda che negli ultimi anni la neve è arrivata tardi sull’Appennino. Per ora la nuova perturbazione porterà molta pioggia però non è esclusa la precipitazione nevosa , oltre che nelle Alpi, anche in Appennino, però in alta quota.

s. b.