Pioggia insistente. Crolla il parapetto

Resta arancione l’allerta meteo-idrogeologica e si cominciano a manifestare i primi danni provocati da "Louis", la tempesta atlantica che sta sferzando l’Emilia e il Nord.

Nonostante la pioggia ieri non sia stata eccessivamente intensa, lungo il Canale Ducale d’Enza, nel territorio comunale di Canossa si è verificato uno smottamento lungo ben 30 metri con il crollo sia della sponda che del relativo parapetto. Il personale della Bonifica dell’Emilia Centrale, approfittando della tregua, è entrato nel canale ed effettuato a tempo di record l’intervento di ripristino e messa in sicurezza.

L’Enza, dopo il passaggio della piccola piena, nel tardo pomeriggio di ieri ha ripreso a salire: fenomeno molto evidente nella zona di Sant’Ilario. Le criticità, lievi, sinora registrate "sono circoscritte e di entità limitata alle zone di campagna come Calerno e Caprara di Gattatico". Per la giornata di oggi sono previste però precipitazioni diffuse che potranno essere molto più intense; fortunatamente dopo tanta siccità invernale, il terreno assorbe abbastanza bene la pioggia. Inoltre la neve caduta sopra i 2mila metri in Appennino non si è ancora sciolta; valori termici inferiori allo zero - e solo di qualche decimo - si segnalano solo sulle vette del Cusna e del Cimone. Così per svuotare i canali e renderli più ricettivi, il Consorzio di Bonifica in via precauzionale, oltre all’impianto del Torrione a Gualtieri, ha anche stato avviato anche il più grosso macchinario a San Siro, nel mantovano.

Il personale dell’Aipo continua ad essere attivo 24 ore su 24 nel monitoraggio dei livelli e degli argini, in coordinamento con la protezione civile locale e regionale. Si prevedono infatti nuovi incrementi dei livelli idrometrici: in atto ci sono già piccole piene sui fiumi Enza, Secchia, Parma, Panaro e Reno. Le aree golenali sono tenute sotto controllo anche se non sono ancora piene. I timori maggiori, rispetto all’Enza, si registrano solamente a Sorbolo e in comuni parmensi come Mezzani.

