Pioggia intensa e grandine, case allagate

Una bomba d’acqua ha colpito ieri pomeriggio una vasta zona della Bassa Reggiana, in particolare l’area compresa tra Guastalla, Gualtieri, Cadelbosco e Castelnovo Sotto. Diverse le aree allagate fino a quando il sistema di scolo ha finalmente ripreso a "tirare", non appena l’intensità della pioggia ha iniziato a calare. I maggiori problemi in una abitazione affacciata sull’argine del canalazzo Tassone, nei pressi del ponte sul Crostolo di Santa Vittoria di Gualtieri, dove già lo scorso ottobre si era vissuta l’emergenza alluvione per il cedimento di alcuni argini.

Stavolta gli argini non c’entrano. E nemmeno il torrente e i canali di bonifica. È stata l’enorme quantità d’acqua, scaricata dal temporale in pochissime decine di minuti, a inondare il cortile dell’abitazione. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Guastalla e del distaccamento volontari di Luzzara per prosciugare l’area allagata, usando delle potenti pompe che hanno scaricato l’acqua nel vicino cavo Tassone. Sul posto anche carabinieri e polizia locale.

E’ arrivato anche il sindaco Federico Carnevali, verificando comunque l’assenza di altre emergenze, oltre che le condizioni per poter mantenere l’abitabilità dell’edificio, senza evacuazioni. Nella stessa zona la pioggia è caduta mista a grandine, ma per fortuna la ridotta dimensione dei chicchi ha evitato danni a edifici, auto e campi agricoli. Altri interventi per allagamenti, per fortuna non gravi, si sono avuti pure nella zona di Meletole a Castelnovo Sotto, tra via del Torchio e via Falcone a Rolo. In serata Protezione civile all’opera in via La Pira e in strada Bosa a Luzzara. Allagamenti si sono avuti anche nelle "solite" zone di Guastalla, tra cui il quartiere di via Bologna dove sono in corso lavori agli scoli fognari che dovrebbero finalmente risolvere l’annoso problema che si ripete a ogni violento temporale.

Antonio Lecci