Pioggia, veicolo sbanda e finisce nel fossato. Scintille e black out: arrivano i vigili del fuoco

Diversi gli incidenti stradali nella Bassa. L’altra sera un’autovettura ha sbandato sull’asfalto reso viscido dalla pioggia, con il veicolo finito nel fossato laterale a Sorbolo Levante di Brescello. Per fortuna non si registrano conseguenze di rilievo per il conducente, uscito da solo dall’abitacolo. Si tratta di un incidente accaduto a poca distanza da dove, alcune ore prima, si era messo di traverso un mezzo pesante, costringendo a chiudere a lungo il traffico in un ampio tratto di ex Statale 62 in località Lentigione, fino al recupero del tir con l’autogru. Enorme il disagio per molti camionisti e automobilisti, costretti a più lunghi percorsi per raggiungere Brescello o Parma. E nella notte la pioggia insistente ha provocato scintille a una linea elettrica in località Canolo di Correggio, in via Aristodemo Cocconi. Comprensibilmente preoccupati i residenti nella zona alla vista delle scintille. Sul posto sono stati chiamati i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area in attesa dell’arrivo dei tecnici elettricisti di Enel. Sono stati inevitabili i black out elettrici ad alcune utenze della zona, con comprensibili disagi.