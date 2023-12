Pioniere d’Alto Appenino. Addio a Romeo Bucci

Il pioniere dell’alto Appennino è volato tra le nuvole: all’età di 73 anni è deceduto per grave malattia Romeo Bucci che con la moglie Nadia e le figlie (prima Glenda mancata nel 2010 e poi la sorella Alice che continua tuttora), ha gestito dal 1989 in poi il rifugio Bargetana di Ligonchio in Comune di Ventasso, un’azione straordinaria e convincente di promozione del territorio che amava.

"Guardo i monti che amavi e ti penso a passeggiare tra le nuvole e il vento. Ci manchi". Basta questa frase per capire quale rapporto d’amore legava Romeo ai suoi familiari e come, tutti insieme amavano la montagna, il cielo e l’ambiente naturale dell’alto Appennino dagli orizzonti infiniti. Romeo Bucci era un montanaro vero di Ligonchio, il paese più alpestre dell’Appennino reggiano dove oltre un secolo fa è stata realizzata la centrale elettrica Edison, oggi Enel sempre attiva, e che ha dato lavoro a diverse generazioni di montanari e, non a caso, anche Romeo Bucci ha raggiunto la pensione da dipendente Enel, dedicando il suo tempo libero ai giovani e al rifugio Bargetana collaborando con le figlie, prima Glenda e poi Alice, trasmettendo loro l’amore e la passione per la montagna.

Romeo era anche un grande camminatore e quando lasciava le sue montagne lo faceva solo per andare a conoscerne altre e altri percorsi da fare a piedi, uno degli ultimi fatto nel 2019 è stato quello di Santiago di Compostela.

Il suo impegno principale era rivolto ai giovani, amava stare in mezzo a loro per comprenderli e trasmettere loro, sempre con grande passione, i valori dello stare insieme in montagna e nel rispetto della montagna.

"In 35 anni di gestione del rifugio Bargetana – afferma Stefano Giorgini – tutta la famiglia di Romeo Bucci ha fatto conoscere La Bargetana e il crinale dell’Appennino a migliaia di turisti, soprattutto i giovani che amava portare in giro nelle nostre montagne. Negli ultimi 14 anni è stata la figlia Alice a promuovere il territorio con l’aiuto del papà e della mamma: ultimo presidio dell’Appennino. Per tutti noi Romeo era un faro".

"Presidente, Direttore e i collaboratori del Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano si stringono alla famiglia Bucci ed esprimono le più sentite condoglianze per la prematura scomparsa del caro Romeo, storico gestore del Rifugio Bargetana".

A dare il doloroso annuncio della morte di Romeo Bucci, la moglie Nadia Pecorari, la figlia Alice, il nipote Romeo, i parenti e tanti amici. Non fiori ma donazioni alla ‘Mensa Glenda’ in Burkina Faso. Ieri sera in molti, tra cui tanti giovani, hanno partecipato alla recita del Santo Rosario nella chiesa parrocchiale di Ligonchio. Questa mattina verrà celebrato il funerale di Romeo Bucci con partenza alle 9.30 dalla Casa Funeraria Mammi in via Macchiusa 15/1 a Castelnovo Monti per la Chiesa di Ligonchio dove alle 10,30 verrà celebrata la Santa Messa, quindi il feretro proseguirà per la cremazione. Anticipati ringraziamenti dei familiari a tutti coloro che parteciperanno alle esequie.

Settimo Baisi