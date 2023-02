"Pioppi pericolosi Sono da abbattere"

NOVELLARA

Si dovrà intervenire, nei pressi di un parcheggio in via Provinciale Sud, a San Giovanni di Novellara, all’incrocio con via Bruciata, per eliminare il rischio di improvvisi cedimenti di grosse piante, destinate a essere abbattute. Una relazione dei tecnici del Consorzio fitosanitario provinciale, infatti, ha evidenziato gravi problemi per una decina di esemplari di pioppo cipressino, a margine di un parcheggio pubblico, utilizzato per attività commerciali e frequentato dai cittadini, soprattutto d’estate. "Purtroppo sono insorte problematiche come cavità e processi cariogeni che minano in maniera significativa l’integrità delle strutture delle piante. La degenerazione delle condizioni e l’inarrestabile processo di declino – spiegano dal municipio – portano alla necessità dell’abbattimento, gli esemplari sono ormai compromessi".