Pioppi, terza candidatura: "Sanità, giovani e lavoro"

Giovani e lavoro, sanità, sicurezza, lavori pubblici e piano urbanistico sono i cinque pilastri con cui la lista Centrodestra Unito si propone agli elettori, candidando a sindaco per la terza volta il capogruppo consiliare uscente Corrado Pioppi. I candidati e il programma sono stati presentati ieri in un incontro pubblico alla presenza della deputata Laura Cavandoli. In lista corrono Giovanni Canovi; Massimiliano Lasagni; Giulia Costi; Luigi Baldi; Niccolò Maria Chierici; Maurizio Rabotti; Erica Romani; Marina Montanari; Sebastiana Lo Brutto; Diletta Sezzi; Paola Montanari; Fabrizio Castagnetti; Carmelo Aloisi; Ermanno Sezzi; Matteo Alberti e Marco Bastardi.

Pioppi, cosa proponete sul tema della salute?

"È non più differibile la riapertura del centro diurno di Montecavolo, anche in un’altra sede provvisoria. Inoltre, per garantire un’uniforme presenza dei medici di base sul nostro territorio, e per andare in contro alle esigenze di persone fragili, il Comune deve partecipare al pagamento di spazi per ambulatori che consentano ai professionisti dell’assistenza primaria di organizzare la loro attività nelle frazioni dove attualmente non è garantita".

La sicurezza è un altro tema molto sentito. Quali le vostre idee?

"Le sedi della Croce Rossa e del Comando della Polizia Municipale sono state trasferite a Puianello: è necessario aprire dei distaccamenti a Quattro Castella, perché il capoluogo non è sufficientemente presidiato. Va poi redatto un piano per la sicurezza in modo da garantire risposte più rapide ai cittadini e più presenza della polizia sul territorio. Da ultimo consideriamo necessario promuovere la cultura della legalità, sopratutto verso i giovani e gli studenti, con incontri anche con le associazioni".

Come migliorare i servizi?

"Vorremmo azzerare le rette degli asili nido per le famiglie con reddito basso; dare sgravi sulle imposte locali e supporto a chi assiste a domicilio un proprio familiare bisognoso o anziano".

Cosa intende fare per i giovani se vincesse?

"Vorremmo inserirli in modo attivo nella vita del Comune e delle frazioni tramite un consiglio comunale straordinario, a cadenza bimestrale, dove tutti gli under 35 possano avanzare proposte e promuovere loro iniziative. Attraverso risparmi sulla spesa pubblica, vorremmo poi creare uno specifico fondo per finanziare quanto proposto. E poi sosterremo interventi per affrontare le varie forme di disagio giovanile".

Sul piano urbanistico quali sono le idee?

"Garantire priorità assoluta burocratica e amministrativa alle richieste delle aziende che ad esempio chiedono di ampliarsi. Favorire l’allargamento e la sistemazione delle abitazioni di chi sceglie di assistere a domicilio anziani e familiari bisognosi".