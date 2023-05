Piove anche dentro il treno

Neppure a bordo di un treno è possibile ripararsi dall’acqua, quando piove. Lo hanno sperimentato direttamente alcuni dei viaggiatori che si trovavano sul convoglio della linea Parma-Brescello-Guastalla-Suzzara. Il treno in partenza alle 7,46 da Parma, l’altra mattina, ha manifestato qualche problema. Dalle grate della presa d’aria, sul soffitto, piovevano goccioloni, formando una pozzanghera sul pavimento del convoglio del trasporto pubblico. Tanto che parte dei viaggiatori si è dovuta spostare nell’area all’asciutto, salvo usare l’ombrello aperto per potersi riparare. Alcuni utenti hanno documentato la situazione per poter segnalare in modo concreto la situazione di disagio vissuta dai cittadini che pagano un regolare biglietto per treni ormai obsoleti e non più adeguati a garantire un servizio almeno sufficiente.