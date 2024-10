Piove ancora, nuova allerta a Reggio, Cadelbosco, Castelnovo Sotto e Bagnolo

Reggio Emilia, 23 ottobre 2024 - Nuova allerta per alcune zone nei territori già interessati da esondazioni negli ultimi giorni, tra Reggio città e la Bassa. Nella riunione serale del Centro Operativo Intercomunale non sono emerse nuove criticità, nonostante le precipitazione siano state più intense di quanto previsto. Ma sulla base delle valutazioni fatte dalle autorità idrauliche (AiPo e Consorzio di Bonifica), la popolazione residente in alcune aree, appositamente individuate, è invitata a non soggiornare nei locali posti al piano terra ed in eventuali seminterrati, da stasera e fino al termine dell'emergenza. I sindaci stanno provvedendo ad informare casa per casa tutti i residenti nelle aree in questione. A causa delle nuove precipitazioni di queste ore, infatti, potrebbero verificarsi nuove fuoriuscite d’acqua da alcuni tratti di argine, dove sono state individuate delle “criticità”. Le zone in cui si raccomanda di non soggiornate ai piani terra e seminterrati sono a Reggio (vie Malatesta, Carlo Marx, San Biagio, Cella all’Oldo e Tosini, a Castelnovo Sotto (via Corte Traghettino e via Bastiglia tra Cavo Cava e via Lelio Basso), a Bagnolo (via Canalazzo e via Casaletto). A Cadelbosco le zone interessate sono: via dell’Oldo, via Pratonera (dal civico 2 all’8), via San Biagio, via Molino Vico Zoaro, l’ex Statale 63, via Casaletto, via Argine Francone, via per Santa Maria, via Tosini, via Fratelli Cervi al civico 10, via Corte Traghettino. I sindaci già in serata devono aver provveduto a informare casa per casa i cittadini residenti nelle zone in questione. La precauzione deve essere scrupolosamente osservata anche nei fabbricati che si trovano nelle aree già evacuate con specifiche ordinanze sindacali emesse nei giorni scorsi.