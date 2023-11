Piove davanti alle sale operatorie

"Siamo alle solite: anche oggi, per l’ennesima volta si è allagato il comparto operatorio del V piano del Santa Maria Nuova". Comincia così la nota inviata dalla Fials di Reggio, con allegata la foto del danno. "Innumerevoli i tentativi di riparazioni, che non fanno altro che chiudere una falla in attesa che si apra la prossima, soldi pubblici sperperati in rappezzamenti inutili, agibilità sottoscritte mi chiedo con quali criteri se i risultati sono questi – scrive Giuseppina Parente del sindacato – Cosa cambia stavolta? Che ad assistere allo spettacolo non c’erano solo gli operatori che più volte ci hanno segnalato le condizioni di disagio in cui sono costretti a lavorare, ma anche i pazienti in attesa di entrarvi in quella stessa sala operatoria, come si potrà evincere dalle immagini in nostro possesso. Per quanto tempo ancora l’azienda potrà fare finta che vada tutto bene e continuare a mettere a rischio la salute e la sicurezza di lavoratori ed utenza?".