Piove dentro l’Ex Gil: "Lavori superficiali"

Non c’è pace per la palestra Guidetti (nota anche come "Ex-Gil") di via Verdi, gestita dalla polisportiva Arbor. La cui ristrutturazione più recente, conclusa a ridosso dell’esplosione della Pandemia da Covid, ha evidenziato sin dall’inizio problematiche di vario tipo. A cominciare dalle infiltrazioni d’acqua post piogge intense, che si ripetono puntualmente. L’ultima volta l’altro ieri. L’acqua si è insinuata tra i muri dell’edificio ma si è rovesciata copiosa anche sul parquet; soprattutto nel pomeriggio, durante gli allenamenti delle squadre di minibasket della società neroarancio. E se già nel 2020 la pioggia aveva provocato il sollevamento di alcune zone del parquet appena posto, difficile capire quali conseguenze potranno esserci questa volta. Di sicuro in casa Arbor non ne possono più e la società non le manda a dire al Comune: "Spiace dover per l’ennesima volta segnalare l’allagamento della palestra Guidetti – recita una nota del sodalizio guidato dal presidente Marco Cagossi e dal suo vice Stefano Santagni - il comune provvede saltuariamente alla pulizie delle grondaie, ma ciò non risolve il problema" tanto più che "da tempo sollecitiamo interventi risolutivi come la potatura dei platani adiacenti la palestra e la sistemazione complessiva delle grondaie" anche considerando che "proprio nei mesi scorsi è stato rimosso e ripavimentato il parquet per precedenti allagamenti". Lavori anche questi eseguiti, secondo l’Arbor, non proprio a regola d’arte. "Purtroppo si deve notare una certa superficialità nella gestione del bene pubblico", la chiosa finale della società cittadina.

Gabriele Gallo