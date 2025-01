Piove in classe, protestano gli studenti del Canossa

Agitazione all’Istituto Secchi del polo scolastico in via Makallè, a Reggio, dove infiltrazioni di acqua piovana si sono riversate dal tetto dentro un corridoio e in due classi dell’edificio, che ospita allieve e allievi del Liceo Canossa.

Per segnalare una situazione già giudicata insostenibile dagli studenti, per stamattina è stato organizzato uno sciopero di dieci minuti, concomitanti con l’inizio delle lezioni in aula, a cui seguirà un’assemblea generale.

Si è cercato di porre rimedio ai disagi provocati dalla pioggia di questi giorni con dei secchi di fortuna, ma è ovvio che occorre un intervento diverso, per impedire allagamenti.

A convocare le proteste, il Collettivo studentesco Canossa: "Dobbiamo richiamare l’attenzione", spiega preoccupato Federico Amadei, quinta A del Canossa, rappresentante del Collettivo.

"La questione è la seguente. Hanno promesso di eseguire dei lavori di manutenzione al Secchi, e in effetti sono in corso, ma non sono ancora stati completati. Il punto è che per quanto sia una notizia positiva la partenza delle operazioni, sono comunque partiti tardissimo rispetto alla tabella di marcia preventivata e nonostante fosse tra le priorità nell’esecuzione, non hanno coperto il tetto, di conseguenza c’è un rischio evidente corso dagli studenti".

Secondo punto, ricorda Amadei: "Avevano promesso di eseguire una copertura speciale, per impedire che piovesse dentro le aule, ma ciò non è avvenuto. Gli studenti non sono in sicurezza. Dovessero cadere le piastre, c’è il pericolo di farsi male sul serio".

Il giovane avanza una critica rispetto alle metodologie e tempistiche: "Dovevano assumere più operai per lavorare in più scuole simultaneamente. Il problema è adesso e i lavori di copertura non sono più procrastinabili".

Da qui, la convocazione dello sciopero e discussione per stamani, "allo scopo di avere un parere condiviso e andare verso una soluzione". L’intervento di manutenzione straordinaria è in capo alla Provincia che ha disposto i lavori per la copertura dell’edificio, e dovrebbe finire in aprile. Di questo si sta occupando Iren che gestisce gli impianti fotovoltaici sul tetto.