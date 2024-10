Piove in... municipio. Infiltrazione d’acqua nella zona degli uffici

Piove... in municipio. Non è una metafora, ma la situazione all’interno dell’edificio comunale dove ieri – complice il maltempo di questi giorni – si è verificata una cospicua infiltrazione d’acqua nella zona dell’ufficio legale. La facciata, peraltro di pregio, come si nota dalla foto, è attraversata dalle gocce d’acqua che hanno rovinato gran parte dell’intonaco. Sotto, è stato posizionato temporaneamente un secchio per raccogliere l’acqua. Sono attesi nei prossimi giorni gli interventi di sistemazione da parte dei tecnici. Non è la prima volta che accade: tempo fa, cadde una parte di soffitto sgretolato perché imbibito d’acqua, andando a danneggiare un tavolo di un ufficio che fortunatamente in quel momento era sguarnito di persone.