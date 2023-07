Piove, ma si annaffiano le aiuole a Guastalla: protesta per lo spreco d'acqua

Dopo la protesta di commercianti e passanti per lo spreco d’acqua per irrigare (fin troppo) le aiuole di piazza Martiri Patrioti, in centro a Guastalla, il problema non è stato risolto. Anzi. Ieri, dopo l’abbondante pioggia caduta durante un temporale, non ci sarebbe stato bisogno di annaffiare le aiuole. Ma nella tarda mattinata erano in piena azione gli impianti automatici di irrigazione, con evidente spreco di risorsa idrica e costi, ovviamente, a carico della collettività.

La situazione è stata nuovamente segnalata agli uffici comunali da parte di residenti e passanti. Ma l’acqua ha continuato a uscire dall’impianto, formando addirittura delle profonde pozzanghere tra l’erba e gli alberi. "Ci costringono a un uso limitato e intelligente dell’acqua – dicono alcuni passanti – e poi si spreca così risorsa idrica".