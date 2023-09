Piove, scuola allagata. Alunni rimandati a casa

Inizio di scuola rinviato per gli alunni delle scuole elementari di via Manicardi a San Martino in Rio.

Le abbondanti precipitazioni della notte, ma soprattutto la intensa pioggia caduta dalle 6 alle 7 di ieri mattina, hanno provocato infiltrazioni d’acqua e allagamenti in parte della struttura scolastica.

E così, mentre vigili del fuoco, elettricisti e operatori della manutenzione intervenivano per mettere in sicurezza gli impianti dell’edificio, gli alunni sono stati rimandati a casa, rinviando a lunedì mattina il primo accesso in classe del nuovo anno scolastico.

"Era una decisione inevitabile. Ci sono state infiltrazioni anche da alcuni pannelli dove si sono impianti elettrici. Per motivi di sicurezza – confida il sindaco Paolo Fuccio – abbiamo deciso di rinviare a lunedì l’apertura delle classi".

Nella Bassa i pluviometri ieri notte hanno segnalato 30-40 millimetri di pioggia.

"Ma a San Martino in Rio dalle 6 alle 7 – aggiunge il sindaco – il pluviometro di Gazzata ha registrato 100 millimetri. Una pioggia troppo abbondante per il tetto piano della scuola. Le grondaie e il sistema di scolo non hanno retto. E ci sono state infiltrazione nell’area di ingresso e in alcune aule. Due di queste resteranno chiuse alcuni giorni, sostituite da lunedì da altre due aule che risultano libere".

Nessun problema, invece, nella scuola media di via Rivone, dove un sopralluogo ha evidenziato assenza di infiltrazioni o allagamenti.

Per la scuola di via Manicardi, invece, già si pensa a qualche intervento per evitare problemi in futuro.

"Pensiamo di installare nuove guaine e pluviali più grandi – aggiunge Fuccio – così come è stato fatto in un’altra ala della stessa scuola, dove non ci sono stati problemi. Con questi sistemi l’edificio dovrebbe reggere anche in caso di forti acquazzoni".

Nessun problema invece dal punto di vista strutturale. Intanto, già ieri sono intervenuti gli elettricisti per mettere in sicurezza le plafoniere da cui l’acqua è riuscita a infiltrarsi.

Non sono mancati allagamenti in alcuni scantinati, garage e piani bassi, in centro a San Martino in Rio. E per alcune decine di minuti, dopo l’acquazzone, anche alcune strade sono state in parte allagate, con disagi per la viabilità.

I vigili del fuoco erano intervenuti anche l’altra sera, ma a Guastalla, in viale Po, per la caduta di un albero che ostruiva parte della carreggiata.

Antonio Lecci