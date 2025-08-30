Pipe gratis per il crack anche a Reggio Emilia: coinvolti Comune, Ausl e Regione. “Non sono un incentivo”

Reggio Emilia, 30 agosto 2025 – L’Italia si accapiglia su Bologna che distribuisce gratis le pipe per fumare crack, ma il capoluogo di Regione non è certo un caso isolato. A Reggio Emilia questa pratica è una realtà consolidata da oltre quattro anni, inserita stabilmente nelle stretegie di riduzione del danno adottate dal territorio.

Lo conferma direttamente il Comune, che chiarisce come la distribuzione di pipe per il consumo di cocaina basata (crack-cocaine) venga effettuata da anni dall’Unità di strada della Cooperativa Papa Giovanni XXIII, su incarico del Comune stesso e secondo protocolli condivisi con il SerDP (Servizio Dipendenze Patologiche) dell’Ausl di Reggio Emilia. “La scelta di mettere a disposizione questo strumento di riduzione del danno è stata dettata da evidenze scientifiche – spiegano dal Municipio – ed è conseguente all’ingresso del crack nel contesto reggiano, un fenomeno registrato a livello regionale e nazionale in maniera pressoché identica. Lo scopo è la tutela della salute pubblica tramite il contenimento della diffusione di malattie trasmissibili (quali HIV ed epatiti), la tutela della salute dei consumatori di crack e il tentativo di instaurare una relazione per un possibile invio ai servizi sanitari al fine dell’inserimento in percorsi di recupero per uscire dalla dipendenza”.

L’attività si svolge all’interno di un progetto integrato e multifunzionale di contrasto alla grave marginalità adulta, finanziato da fondi regionali e affidato alla Cooperativa Papa Giovanni XXIII. Il kit distribuito dalle Unità di strada non si limita alla sola pipa: contiene salviette disinfettanti, boccagli individuali per prevenire infezioni, un foglio informativo sui rischi della sostanza e l’elenco dei contatti utili dei servizi socio-sanitari.

Ma attenzione, non si tratta di una distribuzione indiscriminata: ogni persona riceve il kit una volta al mese, ed è invitata a conservarlo e a non condividerlo. In questo modo, spiegano dal Comune, è possibile monitorare con precisione la presenza e i bisogni delle persone sul territorio, tracciando una sorta di ’mappa umana’ della marginalità.

I numeri aggiornati al primo semestre 2025 parlano chiaro: 87 persone rappresentano lo “zoccolo duro” degli utenti già noti, mentre altri 90 profili sono nuove intercettazioni. In totale sono state distribuite 438 pipe nei primi sei mesi di quest’anno, a dimostrazione di un’azione continuativa ma regolamentata.

Ma le azioni del Comune di Reggio Emilia sul fronte della marginalità non si fermano certo alla distribuzione dei kit. In linea con le indicazioni della Regione, il SerDP ha realizzato anche opuscoli informativi dal titolo “Il crack in sicurezza”, che offrono consigli pratici per ridurre i rischi legati all’uso della sostanza. Tra i contenuti troviamo: indicazioni su come evitare overdose o sovradosaggi, come prendersi cura della bocca, e consigli sull’uso sicuro della sostanza, sempre nell’ottica di tutelare la salute pubblica e fornire strumenti di prevenzione anche in contesti di grave emarginazione.

A questo, poi, si affianca un presidio fondamentale come lo Spazio Open Day, in via Paradisi, un luogo che non ha nulla a che vedere con la distribuzione di materiale sterile o l’uso di sostanze, ma che rappresenta un punto di riferimento umano e relazionale per chi vive ai margini.

“Lo Spazio Open Day – spiega Annalisa Rabitti, assessora alla Cura delle persone – è un presidio rivolto alle persone con marginalità, con funzioni di accoglienza, aggancio e informazione in una zona sensibile come quella della stazione. Qui si può trovare un operatore con cui parlare, riposarsi in un ambiente più confortevole della strada e, laddove possibile, iniziare un percorso di presa in carico con i servizi socio-sanitari”.

L’assessora ci tiene però a chiarire un punto fondamentale: “All’interno dell’Open Day non viene distribuito materiale sterile e non avviene alcuna forma di consumo di sostanze”.