Pipe gratuite per il crack. FdI: "Comune e Asl, scelta da spacciatori"

Anche a Reggio Fratelli d’Italia annuncia delle denunce contro la distribuzione di pipe per il consumo di crack in città. "I cittadini devono prendere atto che il Comune di Reggio Emilia e la Azienda sanitaria locale reggiana legittimano o, peggio, incentivano il consumo e la dipendenza da sostanze stupefacenti, e per di più usando soldi pubblici", dichiara Alessandro Aragona, consigliere regionale di Fdi e segretario provinciale del partito.

Aggiunge il capogruppo in consiglio comunale, Cristian Paglialonga: "Comune e Ausl si comportano più come uno spacciatore che come garante e tutore della legalità e dalla salute dei cittadini. Distribuire pipe gratis per consumare crack, peraltro impiegando soldi pubblici dei cittadini, è inaccettabile e va oltre ogni scelta assennata. Una vera e propria istigazione a delinquere. Massari e l’assessore Rabitti finiscono per promuovere il consumo di droghe".

Interviene anche la consigliera Letizia Davoli: "Non ci stancheremo mai di ripeterlo: la droga è morte. Tra droga e vita, noi scegliamo la vita. La nostra denuncia vuole sollevare il velo sulla gravità delle scelte del Comune, che, di fatto, derubrica le dipendenze a mere questioni sanitarie e sociali, assumendosi la responsabilità di spingere i più giovani verso la droga. Questo non è accettabile: non possiamo permettere che la nostra città diventi un laboratorio di politiche fallimentari che invece di salvare vite le distruggono, soprattutto quelle dei più giovani. I numeri parlano oltretutto di un aumento della distribuzione di pipe. Segno di un fenomeno in crescita".

E aggiunge: "Le famiglie reggiane chiedono sicurezza, legalità e salute. Vogliamo un futuro diverso per i nostri figli e lotteremo ogni giorno perché sia così. Le droghe sono morte: serve una netta inversione di rotta che metta al centro la persona e la sua possibilità di rinascita, non la dipendenza. Se la denuncia non basterà, arriveremo alla Corte dei conti: il Partito democratico non può trasformare le nostre città e le nostre famiglie in esperimenti sociali".