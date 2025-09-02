Pipe gratuite per il crack. Bisticcio minoranza-Pd

"Va rimarcato ancora una volta il senso di irresponsabilità di questi amministratori, e degli ex amministratori i quali, anziché adottare iniziative serie di contrasto alla terribile piaga dell’uso di droghe, lo incentivano, facilitandone il consumo e aumentando, di conseguenza, il fenomeno dello spaccio, con tutte le situazioni di criminalità e di degrado ad esso connesse".

Il capogruppo della Lista Civica per Reggio Emilia, avvocato Giovanni Tarquini, commenta con parole dure la scelta – di Usl e amministrazione cittadina – di distribuire ai tossicodipendenti pipette per fumare il crack. "Vedremo cosa ne penseranno i tribunali".

"Con la stessa logica – afferma Tarquini – si potrebbe pensare di distribuire bottigliette d’acqua per evitare che più persone bevano dalla stessa. Il fatto è che distribuire pipe per ridurre i danni da contagio non è la stessa cosa: l’uso di sostanze stupefacenti è illecito e dannoso! E’ davvero paradossale che proprio con un sindaco medico si apra un dibattito così profondo tra sanità pubblica, etica e legalità. E ancora peggio è constatare che lo stesso sindaco evidentemente approva questa assurda iniziativa".

A stretto giro la replica di Luisa Carbognani, presidente della Commissione III “Servizi assistenza sanità’. "Non si tratta – sottolinea – di incoraggiare l’uso di sostanze, ma di prevenire la diffusione di malattie infettive — come epatiti e HIV — che mettono a rischio non solo chi consuma, ma l’intera comunità. La prevenzione inoltre produce un risparmio economico che compensa ampiamente il costo della distribuzione di qualche decina di pipe sterilizzate. Ignorare questo principio significa agire in modo irresponsabile e pericoloso".

"Inoltre – aggiunge l’esponente dem – la distribuzione consente agli operatori di entrare in contatto con persone altrimenti invisibili – da qui l’aumento dei numeri di pipe distribuite - offrendo loro ascolto, controlli sanitari e percorsi di uscita dalla dipendenza. È lo stesso approccio adottato negli anni ’80 con la distribuzione delle siringhe agli eroinomani, una pratica che ha contribuito a ridurre drasticamente quella dipendenza e che è tuttora in uso".

Queste politiche non sono né sperimentali né fallimentari: si basano su evidenze scientifiche e protocolli già adottati in numerose città italiane ed europee. La riduzione del danno è riconosciuta a livello internazionale come una strategia efficace per tutelare la salute pubblica e favorire il reinserimento sociale".

Carbognani risponde anche agli interventi dei consiglieri di Fratelli d’Italia. "Pensano forse che basti dire “la droga è morte” per risolvere il problema? È una visione semplicistica e propagandistica, utile forse in campagna elettorale, ma del tutto inefficace nella realtà."