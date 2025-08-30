Pipe per il crack: "Qui distribuite da tempo. Non sono un incentivo, ma un presidio di salute"

Mentrea Bologna la distribuzione di pipe da crack ai tossicodipendenti ha acceso un dibattito infuocato, a Reggio la pratica è già una realtà da quattro anni. Non stiamo parlando di un esperimento isolato, ma parte di un percorso di riduzione del danno che si inserisce negli interventi cosiddetti ’a bassa soglia’, messi in campo dal Serdp insieme alle Unità di strada – équipe di operatori e volontari che agiscono direttamente nei contesti di marginalità e degrado sociale – coordinate dal Centro sociale Papa Giovanni XXIII. Un modello che, spiegano gli addetti ai lavori, non serve a incentivare il consumo, ma a proteggere la salute delle persone più fragili e soprattutto a creare un primo aggancio con chi altrimenti resterebbe invisibile.

"Gli interventi a bassa soglia – spiega Luana Oddi, responsabile dell’ambulatorio dedicato – sono interventi che non chiedono molto alla persona. Per accedere servono pochi criteri: essere consumatori di sostanze e rispettare le regole normali di convivenza. Non vengono richiesti criteri di tipo giuridico-amministrativo, quindi possono accedervi anche persone senza residenza o senza titoli di soggiorno validi. Sono rivolti in maniera specifica alle persone più emarginate". Un concetto ribadito anche dal direttore del S.e.r.d.p., Antonio Nicolaci: "Vengono ospitati tutti coloro che non sono pronti per un intervento ad alta soglia, con l’obbiettivo ovviamente di creare le condizioni per poter un giorno affrontare percorsi più strutturati. Il nucleo dell’approccio è che non si richiede subito un cambiamento rispetto alle proprie abitudini di consumo: c’è solo ascolto e accoglienza all’inizio, sperando poi di arrivare ad una soglia più elevata. Altrimenti queste persone sono impossibili da raggiungere, e per giunta si ammalerebbero gravemente e comporterebbero un costo sanitario più elevato".

E le pipe da crack si inseriscono proprio in questo quadro: "Rientrano, come tanti altri presidi, negli strumenti tesi a ridurre le conseguenze sanitarie a cui le persone che usano sostanze si espongono – spiega Oddi –. I primi presidi furono le siringhe e gli aghi sterili, ma ci sono anche le cannucce per uso intranasale di cocaine ed eroina. L’uso inalatorio di crack avviene spesso con strumenti artigianali come bottiglie di plastica o oggetti non puliti, che espongono al rischio di ferite, ustioni, tagli e danni dovuti al surriscaldamento di questi materiali. Per questo, già da tempo nei paesi anglosassoni, si è proposto di distribuire strumenti dedicati, come le pipe, con lo scopo di proteggere la persona e ridurre le conseguenze sanitarie".

Il rischio principale, quando si fa uso di crack in gruppo, riguarda infatti la trasmissione di virus come l’epatite B e C. "Uno degli obiettivi sanitari primari – continua Oddi – è proprio la prevenzione. Alcuni microrganismi possono permanere su superfici inerti per molti giorni. Se una persona usa materiale contaminato e presenta lesioni, può più facilmente infettarsi. La distribuzione delle pipe, da parte delle Unità di strada, viene quindi accompagnata da indicazioni tecniche e viene sempre specificato che la pipa è di proprietà della persona, solo per uso individuale e non collettivo". E nel caso in cui in un gruppo venga utilizzata una sola pipa, beh le Unità di strada hanno pensato anche a quello: "Distribuiscono anche i boccagli individuali, in modo che nessuno abbia il suo".

Sia chiaro però, per il direttore Nicolaci non c’è nulla di improvvisato: "Gli interventi di bassa soglia non sono certo nati a Reggio Emilia, ma la scienza ha portato avanti queste conoscenze in modo molto sviluppato. Noi a Reggio lavoriamo con le unità di strada: non diffondiamo direttamente noi le pipe, ma se sul territorio ci sono operatori che le distribuiscono, è giusto che utilizzino gli strumenti che limitano i danni. L’obiettivo principale resta limitare la tossicodipendenza e le malattie, ma nel frattempo è fondamentale fare in modo che la gente non si faccia così male. Lo stesso metadone all’inizio fu molto criticato, ma la ricerca scientifica ha dimostrato la sua importanza. Dietro alle pipe ci sono studi a favore: non è una stranezza che facciamo a Reggio Emilia, fa parte del nostro lavoro e di un approccio consolidato a livello internazionale".

Il dibattito però, anche se forse non proprio a Reggio, resta acceso, specie a Bologna: "Oggi è diventata più una questione ideologica – commenta la dottoressa Oddi –. Il rischio che con queste pratiche si istighi all’uso di sostanze è da confutare. Le pipe non vengono date alla popolazione in generale, ma consegnate dopo una valutazione tecnica a persone che già consumano abitualmente. Non c’è nessuno stimolo o iniziazione all’uso. È la stessa situazione che vivemmo negli anni ’80 con le siringhe sterili".

Ma soprattutto, l’aspetto che forse viene più dimenticato di queste azioni ’a bassa soglia’ è probabilmente anche quello più importante: il significato relazionale. "Il passaggio della fiducia è l’obiettivo primario. Le pipe sono uno strumento di aggancio: mostrano alle persone che esiste un servizio capace di ascoltare i loro bisogni senza giudicarli. Da lì si costruisce una relazione che consente di portare alla luce anche le conseguenze negative del consumo e favorire il passaggio da una condizione di precontemplazione, in cui si vedono solo gli aspetti positivi della sostanza, a una fase di contemplazione, dove emergono anche i lati negativi e diventa possibile avviare un percorso di cura e cambiamento".