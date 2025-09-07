Pipette gratis per il crack: il plauso dalla Regione

Mentre non si placa lo scontro tra l’amministrazione comunale di Bologna e l’opposizione di destra sulla questione della distribuzione delle pipe da crack da parte del Comune, in Regione Emilia-Romagna arriva un’interrogazione in cui si chiede di "potenziare le politiche di riduzione del danno relative all’uso di stupefacenti", con annesso plauso all’unità di strada reggiana che - come emerso nei giorni scorsi - già da quattro anni fornisce questo servizio.

Il documento, fa sapere viale Aldo Moro, è firmato dai consiglieri Giovanni Gordini (Civici con de Pascale), Simona Lembi (Pd), Francesco Critelli (Pd), Lorenzo Casadei (M5s) e Simona Larghetti (Avs). "Oltre alle esperienze internazionali, anche quelle realizzate a Reggio Emilia, Parma e Bologna confermano la validità dell’attuazione dei Lea (Livelli essenziali di assistenza) in materia di riduzione del danno" sottolineano i firmatari. A Reggio Emilia, ad esempio, "da circa quattro anni l’Unità di strada della Cooperativa Papa Giovanni XXIII, su incarico del Comune e in collaborazione con il Serdp dell’Ausl, distribuisce pipe per il consumo di crack-cocaine nell’ambito di interventi finanziati con fondi regionali destinati al programma ‘Dipendenze patologiche’".

Si tratta di azioni "collocate fra gli interventi cosiddetti ‘a bassa soglia’, che non richiedono criteri giuridico-amministrativi di accesso come residenza o titolo di soggiorno, rivolgendosi così anche alle persone più marginalizzate e prive di altri punti di riferimento sanitario o sociale", spiegano i consiglieri, che ricordano come esperienze analoghe a quelle già consolidate in Emilia-Romagna siano attive in molte altre realtà italiane "dal Comune di Palermo alla Regione Lombardia a città come Padova, Venezia, Torino, Milano e Monza".

Nell’interrogazione, dunque, si chiede se la Giunta regionale "intenda sostenere ed estendere anche in altri territori dell’Emilia-Romagna interventi di riduzione del danno analoghi, garantendo una piena applicazione dei Lea e valorizzando i risultati positivi già ottenuti", e se intenda "favorire la formazione degli operatori, il monitoraggio sistematico dei progetti avviati e la condivisione pubblica dei risultati, in modo da consolidare una rete di interventi integrati e replicabili su tutto il territorio emiliano-romagnolo, in linea con le migliori pratiche europee e nazionali".

Infine, i firmatari domandano se la Regione "non ritenga opportuno promuovere una corretta informazione pubblica con l’obiettivo di sfatare le fake news che circolano in merito, assicurando alla collettività un quadro chiaro, basato su dati scientifici ed evidenze, sui reali obiettivi e benefici degli interventi di riduzione del danno".