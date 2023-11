Pippo Pollina è ’L’altro’ esordio in letteratura del cantautore siciliano

La musica incontra la letteratura domani sera al Binario 49 di via Giuseppe Turi 49. Al centro della scena, alle 21, c’è Pippo Pollina, cantautore giramondo, che da anni porta la musica italiana nella Mitteleuropa, riempendo i palazzetti dello sport di Svizzera, Austria e Germania. Ventiquattro dischi all’attivo, Pollina ha collaborato negli anni con Franco Battiato, Konstantin Wecker a Nada, Inti Illimani, Georges Moustaki e molti altri. Fondatore degli Agricantus a Palermo nel 1979, nel 1985 è partito dalla Sicilia con una chitarra a tracolla e per anni ha fatto il musicista di strada, finché non è stato notato dal celebre cantautore svizzero Linard Bardill. Inizia in quel momento un lungo percorso musicale e di vita che oggi è in parte protagonista del suo primo romanzo, ’L’Altro’, edito da Squilibri. Pollina ne parlerà al Binario 49 con Giovanni Mattia e le letture di Roberta Chiesi. Chi lo volesse può prenotare il proprio aperitivo in attesa dell’evento, a partire dalle 19.30, con un Whatsapp al 3475889449.