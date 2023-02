Piromane incendia quattro veicoli

di Nicola Bonafini Vandalismo puro e semplice? Il gesto sconsiderato di un piromane? Pista sentimentale? Le opzioni sono aperte sui tavoli degli investigatori della polizia in forza alla questura di Reggio Emilia, dopo un’altra notte che, a buon diritto, si può definire ‘di fuoco’. Sono state infatti quattro le autovetture andate arrosto nella serata di mercoledì, tutte parcheggiate tra via Villani e via Vacondio, nella zona tra via Guido Ricco Fogliani e l’ex Foro Boario. I roghi, tutti evidentemente dolosi, sono avvenuti in un arco di tempo tra le 22,3022.40 e le 2323.15. Un’azione rapida, a tamburo battente, visto che le due zone prese di mira dal piromane (o dai piromani) sono a brevissima distanza l’una dall’altra (in auto sono letteralmente due minuti, a piedi, un poco di più). In via Villani. Via Villani è una via chiusa, fatta a forma di ferro di cavallo che costeggia via Guido Riccio Fogliani. Una via che termina con la ferrovia, e certamente, questo ha rappresentato un rischio notevole per coloro che hanno deciso di appiccare il fuoco. Vittime della furia del piromane una Golf grigio metallizzata parcheggiata sulla strada davanti ad un condominio in ristrutturazione e un’altra auto già portata via in tarda mattinata:...