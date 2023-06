Pirru ha voglia di eventi serali E ai tavoli serve anche un robot

"Abbiamo aperto due lunedì fa e devo dire che la risposta è stata buona. Ma ormai i reggiani ci conoscono, va detto anche questo".

Luca Pirruccio si distacca per qualche minuto dal turno del pranzo nel suo nuovo ristorante della catena Pirru Café e dai tavoli sistemati nel piazzale coperto del Capannone 17, riqualificato di fresco.

"Questa è una struttura che si presta anche a degli eventi, però andiamo per gradi" dice sorridendo. Di sicuro l’offerta si adatta alla domanda del Parco Innovazione, ben diversa da quella del centro storico, e in questo senso già qualche cambiamento è stato portato.

"Al di là del fatto che la cucina è più grande – spiega – qui partiamo già dalle 7 del mattino, con le colazioni". A mezzogiorno pizza sì, certo, ma non solo: la pausa pranzo di chi lavora in zona può contare anche su un menu alla carta più variegato. "La sera invece solo pizza, e ci sono anche gli aperitivi". Tutto, in pratica. Vista così oggi può non sembrare, ma vale la pena provare a fare un passo mentale in avanti, a quando tutte le aziende si saranno sistemate anche nel Capannone 17 e, non di meno, quando gli studenti universitari inizieranno a frequentare il quarto polo, ora in via di riqualificazione, all’interno del Parco Innovazione.

E se di genio e tecnologia si tratta, come ignorare il piccolo robot-cameriere che gira attorno ai tavoli per servire i clienti? Per non contare che, in qualità di sponsor della Reggiana, il nuovo Pirru Café ha già calcolato di creare un’area privé, separata da una vetrata, dove ospitare i granata. Ma c’è dell’altro: "Il locale è molto ampio e si sviluppa tutto su un solo piano – prosegue Pirruccio –. Perciò la mia fondazione, Reggiamoci Forte, potrà svolgere anche qui qualche laboratorio assieme ai ragazzi diversamente abili".

Ecco che l’orto, che nascerà al confine con il Capannone 18, avrà una funzione anche sociale: "Mi piacerebbe lavorare assieme a loro la terra, magari con alcune piante aromatiche, e perché no passare anche in cucina da noi per sperimentarne l’uso nei piatti, o sulla pizza".

Insomma, le idee non mancano "e se pensiamo a com’era questa zona anche solo qualche anno fa…" aggiunge. Quanto agli eventi, citati rapidamente, si capisce comunque che dietro c’è la voglia "di dare un po’ di movimento, per così dire. Mi piacerebbe poter calendarizzare magari un paio di eventi a settimana, con musica dal vivo, ma come dicevo – sorride di nuovo – una cosa alla volta".

