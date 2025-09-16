"Per quanto riguarda la piscina Dall’Aglio, siamo in fase di valutazione. Vogliamo però tutti che si arrivi a una soluzione". Così l’assessora allo sport Stefania Bondavalli, al termine della presentazione della nuova gestione della piscina Gattalupa, ha commentato la vicenda relativa all’impianto di Via Filippo Re.

Il bando è infatti scaduto lo scorso 30 luglio, senza che nessuno abbia presentato una proposta. L’impianto rimarrà chiuso fino a quando non ci sarà il preannunciato confronto tra l’assessora stessa e la Fondazione dello sport del comune di Reggio. In ogni caso l’assegnazione non avverrà in tempo utile per l’inizio della prossima stagione sportiva, come indicato dalla Fondazione stessa.

La durata minima prevista per l’affidamento è di cinque anni, "che possono essere implementati in ragione dell’entità degli investimenti sull’impianto". Risorse che nel relativo Piano di Fattibilità Economico-Finanziario vengono indicate come pari ad almeno 8mila euro l’anno, per un totale di minimo 40mila euro sull’intero quinquennio.

Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comunale di Coalizione Civica, Dario De Lucia, che chiede chiarimenti al Comune e alla Fondazione, sui tempi e sulle modalità di riapertura. "Ritengo che mantenere aperta la piscina di via Filippo Re sia strategico per la vitalità del centro storico e per promuovere sport praticato, salute e socialità", spiega De Lucia.

L’impianto porta il nome del giovane nuotatore reggiano venuto a mancare nel 2017, a soli 24 anni, mentre si stava allenando.

Matteo Pignagnoli