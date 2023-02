Piscina di via Melato Un gruppo italo-spagnolo vuole ampliarla dove ora è il ’Camparada’

di Daniele Petrone

Un nuovo futuro per la piscina di via Melato. Una società italo-spagnola ha infatti presentato da tempo al Comune un project financing per riqualificare l’impianto natatorio; l’idea non si ferma ad un mero restyling, ma anche ad un ampliamento del complesso sportivo sfruttando gli spazi dell’adiacente campo scuola d’atletica. Un progetto – di cui si parla da circa un anno con le voci che si sono propagate ad onda e che si raccolgono anche dal mondo del nuoto – strettamente collegato proprio al nuovo stadio dell’atletica, illustrato due giorni fa dall’Amministrazione Comunale, che sorgerà in zona Campovolo rottamando il vecchi e glorioso ‘Camparada’ tra via Melato e via del Partigiano. Ed è proprio su queste ceneri potrebbe allargarsi la piscina, anch’essa vetusta. Il sogno è quello di un impianto moderno e soprattutto sostenibile visti gli esosi costi dell’energia in quest’epoca di inflazione (la struttura attuale ad esempio ha i costi della piscina collegati al teleriscaldamento). Inoltre sarebbe prevista anche grande attenzione alla parte estiva, quindi all’esterno, sfruttando proprio gli spazi occupati oggi dalla pista d’atletica. Fuori troverebbero posto due grandi vasche (una anche per i più piccoli), una distesa verde piantumato per creare zone fresche nei mesi più caldi, un’area giochi, uno spazio palestra con attrezzi ginnici e un bar-tavola calda. Trasformandosi così in un luogo di richiamo per benessere e relax, non solo per chi vuole allenarsi facendo due bracciate.

Una soluzione che per il Comune sarebbe ideale proprio perché in questo modo troverebbe un riutilizzo per il ‘Camparada’ che altrimenti rischia il progressivo stato d’abbandono una volta che sarà inaugurato il nuovo stadio nell’area Nord. Anche se ora si dovrà trovare una quadra dal punto di vista delle tempistiche; la cordata che vuole risollevare ‘la Melato’ spinge, ma il nuovo stadio d’atletica non saròà pronto – tra l’altro molto ottimisticamente – prima della fine del 2024. Dunque il ‘Camparada’ serve ancora alle società sportive reggiane per continuare la propria attività, tant’è che il sindaco Luca Vecchi ha promesso che si interverrà con manutenzione straordinaria per resistere fino al ‘trasloco’ nel nuovo impianto. Ma la società italo-iberica potrebbe nel frattempo eseguire i lavori nella parte della piscina coperta e tenere l’ampliamento come secondo stralcio; l’Amministrazione, stando ai ben informati, potrebbe chiudere l’accordo entro un paio di mesi e poi presentarlo alla città.

Una partita che starebbe gestendo Mauro Rozzi, presidente della Fondazione per lo Sport del Comune (ente che gestisce gli impianti sportivi pubblici della città), che proviene proprio dal mondo del nuoto e che vanta numerosi contatti.

Gli spagnoli tra l’altro non sono nuovi ad un interesse verso le piscine italiane. A partire dalla più nota, la Ingersport Health – leader anche dei centri Go Fit – che ha ottenuto in gestione per 42 anni il Lido di Milano trasformandolo in quello che i milanesi chiamano il ‘piccolo Idroscalo’. Gli stessi spagnoli, sempre nel capoluogo lombardo, si sono aggiudicati anche la Scarioni, un’altra piscina molto conosciuta. Un anno fa invece un’altra società spagnola, la Supera, aveva manifestato interesse per le piscine comunali di Alessandria e Trieste. Così come la società Forus a Cremona. E ora la virata su Reggio Emilia.