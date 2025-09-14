Piscina Gattalupa, nuova gestione: "Abbiamo obiettivi ambiziosi"

La piscina Sante De Sanctis Gattalupa (via Gattalupa) si prepara ad accogliere nuotatori di tutte le età con la nuova gestione affidata all’Ati (associazione temporanea di imprese) formata da Nuova Sportiva Ssd arl e Reggiana Nuoto Asd, che verrà inaugurata domattina alle 10.

"L’impianto, punto di riferimento per il quartiere e la città, apre una nuova fase della sua storia grazie a una gestione congiunta che unisce esperienza nazionale nella conduzione di impianti sportivi e radicamento locale nel mondo del nuoto reggiano – si legge in una nota inoltrata dai nuovi gestori –. L’obiettivo è ambizioso: rilanciare la Gattalupa come spazio di sport, benessere e inclusione per tutte le età".

All’inaugurazione parteciperanno Stefania Bondavalli, assessora all’Economia Urbana e allo Sport del Comune di Reggio; Valeria Prampolini, presidente della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio; Luca Bosi, vicepresidente di Nuova Sportiva e Mila Sabattini, presidente di Reggiana Nuoto. Durante l’evento sarà possibile visitare la struttura, incontrare lo staff educativo e ricevere informazioni dettagliate sul palinsesto delle attività in partenza.

Tra le novità della stagione 2025-2026 rientrano la ginnastica dolce in acqua per i genitori, in contemporanea con i corsi dei figli, un corso di nuoto riservato esclusivamente alle donne e un percorso tattile in acqua dedicato a persone con disabilità visiva. "Vogliamo che la piscina Gattalupa torni a essere un punto di riferimento per lo sport, la salute e la socialità, con proposte che parlino davvero a tutta la comunità" dichiarano i membri dell’Ati.