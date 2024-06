Pista ciclabile invasa dall’erba: "Otto chilometri impraticabili"

Ci si lamenta per buche e dislivelli su alcune strade, anche di intenso traffico. Ma anche le piste ciclopedonali, spesso decantate nell’ambito delle "reti" locali per la mobilità sostenibile, non sempre si presentano in condizioni adeguate, anche per una carenza di manutenzione. Come viene segnalato da alcuni cittadini per la pista che da Correggio conduce a Reggio città, passando da San Martino in Rio e dalla frazione di Prato, a sud del territorio comunale. Diverse le segnalazioni di ciclisti che faticano a transitare su quella pista, anche se con attrezzate mountain bike.

"Quella pista – conferma Enrico Morellini, correggese appassionato di bicicletta e frequentatore di percorso ciclopedonali – è lunga almeno una decina di chilometri, ma otto di questi risultano impraticabili. Ho verificato personalmente la situazione, che non è affatto positiva".

E dire che quella pista potrebbe invitare tanti cittadini a scegliere la bicicletta invece dei veicoli a motore per poter coprire i percorsi casa-lavoro-casa, visto che interessa pure alcune zone in cui si trovano importanti aziende. Ma la manutenzione è scarsa e l’erba rende assai difficile il passaggio.

Antonio Lecci