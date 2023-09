Pista cicliopedonale da Bagnolo a Reggio: accordo Provincia-Comune

È stato firmato l’accordo per la realizzazione della pista ciclopedonale tra Bagnolo e Reggio. L’intesa è stata sottoscritta dal presidente della Provincia, Giorgio Zanni, e dal sindaco di Bagnolo, Gianluca Paoli, per un accordo che punta alla redazione di un piano per una pista ciclopedonale sulla Provinciale Sud, tra la rotatoria di via Gibertoni fino alle porte della città capoluogo. Al momento si è solo alla fase pre-progettuale. Non si parla assolutamente di cantieri. Anzi. Si tratta solamente di un’intesa per candidare il progetto a un bando regionale, sperando di ottenere i finanziamenti necessari, per quasi 850 mila euro.

L’intesa impegna la Provincia a mettere a disposizione le aree necessarie, mentre il Comune di Bagnolo dovrà occuparsi dell’aggiornamento dello studio di fattibilità, oltre che della futura manutenzione, una volta che la pista sarà realizzata. E non mancano progetti per altre piste, per consentire a pedoni e ciclisti di raggiungere pure le aziende di via Enzo Ferrari attraverso una passerella sul canale Tassone: opera che potrà essere al centro di un futuro accordo con il Comune di Reggio, che già prevede il collegamento con Bagnolo.

a.le.