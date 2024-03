Pista ciclopedonale di Brugneto, ipotesi rimozione del materiale

Sembra sbloccarsi il cantiere della pista ciclopedonale di Brugneto, a Reggiolo, ormai sequestrato da diversi mesi per il sospetto di presunte difformità del materiale usato come "riempimento" di alcune aree in lavorazione. Non sembra trattarsi di difformità legate a tossicità o condizioni sanitarie, quanto invece della grandezza dei pezzi di materiale che costituiscono il riempimento della pista. Pur se una perizia sembra smentire anche questa ipotesi. Resterebbero però presunte irregolarità procedurali, contestate dai carabinieri del nucleo forestale, che ha portato al sequestro del cantiere ad opera dell’autorità giudiziaria. Ma dalla prossima settimana dovrebbe essere avviata l’operazione di recupero del materiale contestato, grazie a un dissequestro provvisorio che permetterebbe all’impresa incaricata di spostare gli inerti in un deposito autorizzato dalla magistratura. Seguirà il trasporto in cantiere di nuovo materiale, delle ghiaia naturale, da usare come fondo alla futura pista ciclopedonale. Poi, con ulteriori dissequestri temporanei, sarà possibile proseguire con i lavori al cantiere. Il maggior costo della ghiaia rispetto agli inerti previsti come materia prima non andrà a ricadere sul bilancio pubblico, ma sarà coperto dall’impresa incaricata dei lavori. Secondo il sindaco Roberto Angeli, entro Pasqua dovrebbe essere dato il via libera alla ripresa dei lavori, sperando di concludere la costruzione della pista entro la fine di maggio.

Antonio Lecci