Pista di pattinaggio sul ghiaccio. Al via l’iniziativa a scopo benefico

Torna la pista di pattinaggio su ghiaccio a Guastalla, negli spazi coperti di viale Cappuccini 12, a cura di Love Generation, con animazioni e spazio ristoro, aperta tutti i giorni fino al 26 gennaio. Come in passato, l’attività avrà anche uno scopo benefico: parte del ricavato, infatti, sarà devoluto all’acquisto di un defibrillatore per l’istituto Russell di Guastalla, oltre che per attività del canile intercomunale di Novellara. Domani alle 15 l’inaugurazione con dj set, domenica laboratori creativi natalizi. Previsti anche esibizioni di pattinaggio e gare di curling.