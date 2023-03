Piste aperte solo al Vallone della Nuda

1 Cerreto Laghi

Ultimo weekend sulla neve, fine della sofferta stagione sciistica 2022-2023. Solo negli ultimi due mesi la neve ha consentito alle stazioni dell’Appennino una buona presenza di utenti. A Cerreto Laghi l’innalzamento della temperatura, pur permanendo ancora un discreto strato di neve, non consente l’attività sciistica nelle pista di valle.

2 Scambio di saluti

Pertanto impianti aperti in quest’ultimo fine settimana, però l’attività sciistica si svolgerà solo sulle piste del vallone de La Nuda a quasi 2000 metri di altezza. Sarà l’occasione per uno scambio di saluti tra operatori ed utenti, anche per aprire le porte ai turisti della bella stagione.