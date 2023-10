Pistoletto, il maestro dell’arte povera: "Bisogna organizzare la ’pace preventiva’"

Con il conflitto Hamas-Israele in atto, la presenza oggi in città dell’ideatore della Pace Preventiva diventa ancora più urgente. Michelangelo Pistoletto è atteso alle 18 all’Auditorium Credem per presentare il libro ‘La formula della creazione’, in un dialogo con Jean Bassmaji. Al Maestro dell’arte povera sarà mostrata la Bandiera della Pace Preventiva, realizzata da 10 artisti reggiani, che verrà poi impreziosita dall’inserimento di un’opera creata appositamente da Pistoletto.

Maestro, com’e` stata coinvolta Reggio nella Bandiera?

"Essa è il frutto dell’attivita` che si sta svolgendo sulla pace preventiva, a partire dalla mia mostra a Palazzo Reale di Milano. Fortunato D’amico, curatore della mostra, e Giacomo Bassmaji, ambasciatore del Terzo Paradiso-Rebirth, hanno coinvolto Reggio in questa grande opera collettiva".

Che cosa intende per società consapevole e pacifica?

"Nel 2003, quando e` stata dichiarata da Stati Uniti e Gran Bretagna la guerra preventiva all’Iraq, ho scritto nel libro ‘Il Terzo Paradiso’ che quanto stava accadendo era lo stato culminante di una follia che coinvolgeva l’intero genere umano. Le ragioni per muovere il conflitto non c’erano, poiché non c’era la presunta arma atomica. Per me la guerra preventiva deve essere sostituita dalla pace preventiva, ovvero si deve costruire la pace prima di giungere alla guerra. Non dopo".

Una riflessione sull’attacco di Hamas a Israele.

"Questo atto terroristico e quanto sta accadendo in Russia sono fenomeni di possesso. Esiste soltanto l’aggressione. Non parteggio per nessuna delle parti, al contrario guardo a una possibilità di incontro e pacificazione. Il mondo intero è di fronte a una scelta, se ora non si cambia, assisteremo presto alle peggiori conseguenze. Tutto questo orrore e` provocato dal Mostro del possesso".

Lara Maria Ferrari