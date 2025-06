"Pistoletto, segni di rinascita. Arte, azione di pace preventiva"

Reggio Emilia oggi dedica un momento all’arte, che vede la partecipazione dell’artista e candidato al Premio Nobel per la pace 2025, Michelangelo Pistoletto (nella foto). Alle 18 nella Sala degli Specchi del Teatro Valli, l’artista è protagonista di un momento di riflessione pubblica dal titolo ’Michelangelo Pistoletto, segni di rinascita: L’Arte come Azione di Pace Preventiva’. L’incontro è aperto al pubblico con prenotazione obbligatoria (al link https://bit.ly/PistolettoReggioEmilia).

L’evento è introdotto da Giacomo Bassmaji – architetto, ambasciatore del Terzo Paradiso di Reggio Emilia e curatore di eventi culturali – e vede il contributo di Francesco Monico, professore di Archetipi dell’immaginario e di Filosofia della tecnica, e Federico Ruozzi, associato di storia del cristianesimo al Dipartimento di Educazione e Scienze Umane dell’Università di Unimore. Al centro dell’incontro il concetto di "Pace Preventiva", elaborato dall’artista candidato al premio Nobel per la pace 2025 all’indomani della guerra in Iraq, e oggi sviluppato come forma d’impegno concreto per una trasformazione responsabile della società.