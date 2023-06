Pittore di Montecchio Liberato Dopo Poche Ore di Detenzione in Carcere

È durata solo poche ore la detenzione in carcere del noto pittore di Montecchio Pasquale Lino Frongia (nella foto), 65 anni, che era stato arrestato lunedì mattina dai carabinieri di Montecchio con i colleghi del nucleo investigativo che avevano dato in questo modo esecuzione ad un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale Giudiziario di Parigi. Frongia è accusato in Francia dei reati di truffa e riciclaggio per aver realizzato, secondo gli inquirenti francesi, dipinti falsi degli Antichi Maestri (soprattutto del Rinascimento) per conto del critico d’arte Giuliano Ruffini, a sua volta arrestato ed estradato in Francia nel dicembre scorso.

Già ieri, però, Frongia è stato scarcerato ed ora bisognerà capire quali siano le motivazioni che hanno portato a questa rapida svolta.

A dir la verità, già nel 2019 nei confronti del pittore di Montecchio era stato spiccato un mandato di arresto europeo, poi eseguito dai carabinieri. Allora, dopo un’udienza in Corte d’Appello a Bologna, l’uomo era stato liberato perché il giudice non aveva ravvisato per lui le esigenze cautelari.

È possibile che la vicenda attuale, a distanza di 4 anni, ricalchi proprio quella del 2019.