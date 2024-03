"Più asili, tempi pieni e contrattazione salariale"

Donne e lavoro, com’è la situazione in Italia e a Reggio ? In un giorno così importante proviamo a fare il punto con Rosamaria Papaleo, segretaria generale Cisl dell’Emilia centrale.

Dottoressa Papaleo, come stanno le donne a Reggio?

"Io penso che le donne non possano aspettare 135 anni per raggiungere la parità di genere, ovvero il tempo stimato dal World Economic Forum. Passi avanti ci sono, ma ancora lenti".

Qual è lo sfondo nazionale e regionale?

"Negli ultimi 10 anni il lavoro per le donne è aumentato di 1 milione di posti, secondo i dati Istat nazionali, in percentuale dal 39,4 al 42,2 %. L’Emilia-Romagna segue questa variazione: dal 2022 al 2023 è stata infatti dell’1%. Siamo molto lontani dai tassi di occupazione dell’Europa, dove il tasso si attesta al 46,3%. L’Italia risulta quindi molto vicina alla Grecia. Sebbene la nostra regione registri un tasso di occupazione femminile più altocon un 63,4% di donne rispetto al 76 % di lavoratori uomini".

Quali fattori determinano questo trend negativo?

"Intanto, rileviamo che dal 2019 in Emilia-Romagna c’è stato un calo dello 0,7% delle donne nel mondo del lavoro e dello 0,6% di uomini. La situazione occupazionale vede le donne pregiudicate dalla qualità del lavoro, chiuse in una segregazione orizzontale e verticale".

Come si manifesta?

"I settori ad alta concentrazione di lavoro femminile come la sanità, l’istruzione, il terziario, il commercio e la ristorazione applicano più di frequente contratti a tempo determinato e part-time involontari".

Perché involontari?

"Perché purtroppo il lavoro di cura di una famiglia (figli e anziani) non è equamente distribuito fra uomini e donne".

Come si crea il divario salariale fra donne e uomini?

"Proprio questa differenza nella qualità del lavoro determina un gap salariale fra uomo e donna, che si ripercuote sugli assegni pensionistici. Giusto ieri Linda Laura Sabbabini (statistica italiana per gli studi di genere) ha segnalato che ammonta al 37% la differenza negli assegni pensionistici".

Reggio dove si colloca?

"La panoramica territoriale non si discosta tanto da quella regionale/italiana. Reggio deve diventare una città per le donne, con una visione a 360° delle politiche strutturali complessive, e non accontentarsi proposte parziali, come spesso avviene".

Che cosa c’è ancora da fare?

"Anche a Reggio dobbiamo sostenere le donne e affrontare con coraggio e innovazione due bombe sociali: l’inverno demografico e il problema dell’invecchiamento".

Qual è l’ago della bilancia ?

"Il welfare, innanzitutto. Investire sui servizi. Più posti negli asili nido. La mancanza della rete parentale e di posti nei nidi provoca le dimissioni delle lavoratrici entro il terzo anno di vita del bambino. Poi si può lavorare sull’abbattimento delle rette".

Ma non basta, vero ?

"Il lavoro di cura pesa sulle spalle delle donne. In aggiunta, è necessaria una programmazione dei tempi della scuola in rapporto alle necessità delle famiglie. Anche l’assessora Curioni ha rilevato la necessità di estendere il tempo pieno nelle primarie. E poi si può pensare all’esenzione dell’Imu per le imprese che assumono donne con figli sotto i tre anni".

Lei guida un grande sindacato. Lo strumento più importante per difendere le donne qual è?

"La contrattazione. A livello nazionale è stato appena rinnovato un contratto importante per la cooperazione sociale, che prevede retribuzioni più pesanti per le lavoratrici come le Oss e le educatrici di nido".

In conclusione?

"In un momento frizzante per la campagna elettorale alle porte, vorrei invitare ad avere una visione strategica, mettendo donne e famiglia in primo piano, per un vero cambiamento di passo. Tanto è fatto, ma tanto ancora dev’essere compiuto".