Più assunzioni e aumenti per la Kohler

Migliorare le relazioni sindacali e garantire maggiori diritti individuali. Questi sono gli obiettivi principali attorno ai quali ruota il contratto stipulato dall’azienda Lombardini con il gruppo americano Kohler assieme alle rappresentanze sindacali e a Fiom, Fim e Uglm. "È un contratto innovativo", scrivono in una nota i sindacati, "che prevede un impianto di diritti individuali e collettivi che prima non erano presenti in azienda e che dimostrano, anche alle altre imprese, che buone relazioni sindacali e collaborazione possono migliorare la vita ai dipendenti".

E, in effetti, pare sia così: il contratto prevede miglioramenti sotto diversi punti di vista: aumenti, stabilizzazione dei dipendenti precari, conciliazione e pari opportunità, salute e sicurezza nonché una nuova organizzazione del lavoro. Nel dettaglio, per quanto riguarda gli aumenti, nel 2023 verrà garantito un aumento medio di retribuzione di 100 euro lordi al mese attraverso un premio da 700 euro per i prossimi sette mesi, che diventeranno 1300 euro dal 2024. Per quanto riguarda i lavoratori precari, l’accordo prevede un nuovo percorso di stabilizzazione di questa categoria di lavoratori, che non dovranno più aspettare 36 mesi prima di essere assunti a tempo indeterminato, ma avranno diritto a diventare staff leasing dopo 12 mesi di contratti a termine e, dopo un periodo complessivo di 24 mesi in azienda, matureranno il diritto alla stabilizzazione diretta presso la Kohler. "Il contrasto alla precarietà e l’aumento del salario fisso sono stati il cuore del negoziato" sottolineano Simone Vecchi, Segretario generale provinciale della Fiom Cgil, e Mario Olivito di Fim Cisl.