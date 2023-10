Più attenzione ai cibi salutari e all’impatto ambientale

Anche in Italia lentamente si comincia a riflettere con maggior impegno sulla salute come l’alimentazione, l’impatto ambientale e lo stile di vita. Vari studiosi del settore della nutrizione e dell’industria alimentare si stanno accorgendo che gli italiani ricercano sempre più spesso cibi con pochi passaggi fra produzione e arrivo sulla tavola e che prestano più attenzione ai danni verso l’ambiente, alla scelta di alimenti naturali e ai modi di cucinare meno dispendiosi di energia. Forte interesse sta emergendo verso i prodotti biologici e artigianali e compare anche la preoccupazione di contenere al massimo lo spreco dei cibi. Altro elemento scaturito dalle indagini è l’aumento del gradimento per i datteri e per i polli cresciuti in allevamenti non intensivi. Maggior apprezzamento anche per cibi poco usuali come semi di chia, alghe e frutti di baobab e pare essere pure in progressione l’attrattiva per gli insetti e per l’alimentazione vegana. Sembra infine che gli italiani preferiscano la carne della macelleria ed il pane del fornaio sotto casa, mentre il supermercato richiama maggiormente per frutta, verdura e latticini. In sostanza sono dati soddisfacenti per l’incremento salutista ed ecologista da parte della popolazione.