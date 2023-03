"Più che buche nell’incrocio ci sono crateri" La segnalazione dei cittadini di Prato

Non si contano più i tratti di strada caratterizzati da cedimenti e grosse buche, con un aumento del rischio di incidenti. Dal municipio di Correggio, anche di recente, sono stati annunciati nuovi interventi di asfaltatura, segnalando come gli investimenti per questo tipo di spese siano aumentati negli ultimi anni sul territorio locale. Ma la realtà resta quella di carreggiate spesso ridotte a un colabrodo, con evidenti dislivelli e cedimenti che mettono a rischio non solo la carrozzeria e i pneumatici di auto e mezzi pesanti, ma soprattutto l’incolumità di ciclisti e centauri, soprattutto in vista del ritorno della bella stagione, quando saranno sempre più gli utenti su veicoli a due ruote. Evidente il problema alle porte di Prato di Correggio, dove alcuni cittadini hanno segnalato gravi problemi all’asfalto, nei pressi di un incrocio molto trafficato (nella foto sopra). E non va meglio su altre strade, a Correggio così come a Rio Saliceto e San Martino in Rio.