"Più che gli storici Anpi parlino gli esuli italiani"

di Gabriele Gallo Separati, e non è questo probabilmente che avrebbero voluto i martiri infoibati e gli esuli istriani. Ma tant’è, a Reggio le cose vanno ancora in questo modo. Così, dopo il convegno organizzato dal Comune su ispirazione di Anpi e Istoreco di venerdì, col discusso storico Federico Tenca Montini e la destra reggiana che lo ha disertato, ieri è andato in scena l’evento allestito da Fratelli d’Italia – ’Giorno del ricordo delle foibe e dell’esodo’ – che ha ospitato il senatore meloniano Roberto Menia (qui sopra, insieme al coordinatore comunale Marco Eboli), ispiratore e primo firmatario della legge che ha istituito la giornata celebrativa. Senatore Menia, a distanza di 20 anni dall’istituzione di questa giornata perché la questione è ancora tanto divisiva? "Perché si è tuttora figli dell’egemonia culturale della sinistra, che in parte si è ritratta; ma un certo retaggio resta e non tiene conto della pietas umana verso innocenti italiani uccisi in modo orribile". A Bologna l’evento si è celebrato con un consiglio comunale solenne a Reggio si è optato per un convegno dove è stato illustrato soprattutto il contesto che ha preceduto la tragedia delle foibe e dell’esodo. Eppure sono due città considerate, da sempre, "rosse"... "E’ tornata...